Piena del Po, l'AIPo: "Livelli in decrescita a Carignano, Torino Murazzi e tratti successivi"

Il fiume Po ha raggiunto il colmo di piena nella nottata appena trascorsa a Carignano (Torino) con m 4,46 sullo zero idrometrico e a Torino Murazzi con 3,80 m s.z.i., attestandosi in entrambi i casi su valori superiori alla soglia 2 (criticità moderata - colore arancione). Lo rende noto l'AIPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po.

"In tali sezioni e nei tratti successivi – fa ancora sapere l'agenzia – i livelli sono in decrescita. Lungo la restante asta del Po non si rilevano superamenti delle soglie di criticità, seppure i livelli del fiume si siano incrementati in queste giornate rispetto ai dati degli ultimi mesi".