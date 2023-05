Abbandona il cane legandolo ad un’autovettura: denunciata dalla Polizia Locale di Ceva

"Un fatto da condannare senza riserve - afferma il comandante della Polizia Locale, Giovanni Suria - Avere un animale domestico è, a tutti gli effetti, come avere un nuovo componente della famiglia e come tale deve essere trattato. Chi non ha ben chiaro questo vincolo eviti di assumersi tali responsabilità. Se per qualsiasi motivo non si è più in condizione di sostenerlo con amore e dignità, ci sono organizzazioni ed enti a cui rivolgersi. Abbandonarlo è un reato grave, penale, duramente perseguito, oltre che una cattiveria umana inaudita".