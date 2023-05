Auto esce di strada a Centallo, conducente trasportato in ospedale

Cosciente, è stato portato in ospedale per accertamenti il conducente dell’auto che intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 22 maggio, è stata protagonista di un’uscita di strada in regione Tetto Bianco a Centallo. Importante l’impatto subito dalla vettura per un incidente che non avrebbe coinvolto altre veicoli.

Il ferito è stata soccorso da una medicalizzata del servizio regionale 118. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, partiti con una prima squadra dal Comando di Cuneo e con una squadra di volontari giunti dal Distaccamento di Busca.