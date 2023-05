A Savigliano l'incontro “Dall’inizio della vita, un cammino insieme”

Sabato 27 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, La Pediatria dell’Asl CN1, con il sostegno della Onlus Il Fiore della Vita , la partecipazione di Abio e Nodocomix e il Patrocinio del comune di Savigliano organizzano, in piazza Santarosa, un evento aperto al pubblico dal tema “Dall’inizio della vita, un cammino insieme”.

Pediatri e infermieri incontreranno bimbi e genitori con consigli in tema di manovre di disostruzione delle vie aeree, per evitare incidenti domestici, per la gestione di febbre e infezioni, su nutrizione e stili di vita, igiene orale, allattamento.

I bambini saranno coinvolti in attività di gioco e intrattenimento a cura dei volontari delle associazioni presenti.

Intanto al mattino sempre del 27 maggio, presso la Crusà Neira è in programma un evento formativo riservato ai pediatri di libera scelta, medici, infermieri e altre figure sanitarie su temi che richiedono il lavoro in rete tra i diversi attori.