Cuneo, successo per la mostra “Il Ruolo delle donne durante la Grande Guerra”

Successo per la mostra “Il Ruolo delle donne durante la Grande Guerra” ideata dalla professoressa Maria Canale ospitata dal 18 al 20 maggio alla Caserma Ignazio Vian di San Rocco Castagnaretta a Cuneo. L’esposizione, arrivata in città grazie all’interessamento del Panathlon Club Cuneo, è stata possibile anche grazie alla proficua collaborazione con il 2° Reggimento Alpini, l’Associazione Donne per la Granda, L’ Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta del Panathlon International e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, con il patrocinio del Comune di Cuneo, del Coni Regionale e di Sport e Salute Piemonte. A visitare la mostra è arrivata anche l’onorevole Monica Ciaburro, Vicepresidente IV Commissione Difesa, che si è complimentata per l’iniziativa.

In tutto cinquanta pannelli per raccontare in modo inedito la donna durante uno degli eventi più segnanti del secolo scorso, per portare in luce il loro instancabile ruolo in ogni ambito della vita, anche durante la Prima Guerra Mondiale. I cuneesi hanno così potuto conoscere una mostra che ha già ottenuto il logo del Centenario della Grande Guerra e che per la sua importanza è già stata presentata al Senato e alla Casa della Memoria e della Storia di Roma e in altre dodici città italiane.

Durante l’inaugurazione che ha visto anche un commovente omaggio ai Caduti, erano presenti oltre al Colonnello Massimiliano Fassero, Comandante del Secondo Reggimento Alpini, il presidente del Panathlon Club Cuneo Giovanni Mellano, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, la vicepresidente di Donne per la Granda Raffaella Gramaglia, la delegata Coni Provinciale Claudia Martin, Francesca Leone per Sport e Salute Piemonte ed il presidente dei Veterani dello Sport Guido Cometto.

La professoressa Maria Canale ha raccontato il suo lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione della mostra delle donne durante la Grande Guerra. «Ho scoperto delle donne straordinarie che in un periodo difficile e complesso hanno compiuto, in ogni ambito, grandi azioni e sono anche per tutti noi oggi un esempio – continua l’autrice della mostra Maria Canale -. Ho voluto con questa mostra evidenziare i loro visi anche attraverso foto sbiadite e in bianco e nero e una breve biografia. Con questa mostra desidero rendere un omaggio e un ringraziamento a tutte quelle donne che hanno lottato e sperato per ottenere il riconoscimento dei diritti fondamentali per tutte noi».

«Siamo felici di aver portato in città questa mostra così ricca di contenuti – commenta Giovanni Mellano, presidente Panathlon Cuneo -. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta realizzazione dell’evento e in particolare il Colonnello Massimiliano Fassero, Comandante del Secondo Reggimento Alpini. È stato un momento di grande importanza e impatto per tutti coloro che hanno avuto il piacere di visitarla».