In Alta Langa si prepara la Festa dei giovani in contatto

La festa dei “GIOVANI IN CONTATTO” è il frutto di un percorso biennale che ha coinvolto i bambini e giovani delle piccole comunità dell’Alta Langa all’interno del progetto “Future Builders” (costruttori di futuro) che si è svolto grazie al sostegno della Fondazione CRC.

“Future Builders: giovani cittadini attivi” promosso dai Comuni di Niella Belbo, Bossolasco, Cravanzana, Feisoglio, Mombarcaro e San Benedetto Belbo, è il progetto rivolto a coinvolgere bambini e giovani delle piccole comunità dell’Alta Langa con attività sportive, ludiche e di intrattenimento per coinvolgere le nuove generazioni e renderli più attivi nelle loro comunità di nascita e crescita.

Nel corso di questi due anni di attività, sono state proposti corsi di pallapugno e pallone leggero, corsi di canto moderno, musica, attività di inclusione sociale con pet therapy, yoga e DMT, passeggiate e giochi in natura sulla rete sentieristica di collegamento dell’Alta Langa.

Per festeggiare la fine di questo percorso, i bambini e ragazzi che hanno partecipato al progetto vi invitato alla festa conclusiva che si svolgerà nel ponte vacanziero dal 2 al 4 giugno 2023.

La festa inizia VENERDì 2GIUGNO alle ore 18 a San Benedetto Belbo presso lo Sferisterio in Via Provinciale per la partita di pallapugno che vedrà sfidarsi le due squadre di partecipanti del progetto, seguite dagli allenatori della Pallonistica Alta Langa. Ingresso libero e gratuito.

SABATO 3 GIUGNO l’evento prosegue al mattino presso Residenza San Giovanni a Niella Belbo con le psicologhe di Istinto e Psiche e gli educatori dell’Associazione Le 2impronte di Alba; nel pomeriggio alle ore 16 presso il salone Polifunzionale di Niella Belbo in Piazza Giordano si svolgerà il corso di magia e illusionismo a cura di Gabriele Rigo a cui seguirà (ore 17 circa) il suo spettacolo “IL MONDO DEI GRANDI”. Seguirà una merenda gustosa per tutti i partecipanti. Il corso e lo spettacolo sono ad ingresso libero e gratuito, rivolti a tutte le età!

Sempre SABATO 3 GIUGNO alle ore 18 circa in Piazza Mercato a Niella Belbo, i partecipanti del progetto “Future Builders” allieteranno gli spettatori con canti popolari e musical diretti da Pierluigi Rosso e Claudia Danni, loro insegnanti durante il corso di canto-musica iniziato lo scorso ottobre. Seguirà un’apericena in piazza organizzato dalla Pro Loco Niella Belbo (antipasti e friciule con affettati, birra e vino – A PAGAMENTO) il tutto allietato dalla musica dei The Kollege, un nuovo gruppo musicale formato da giovani uniti dalla passione per il rock. Meteo permettendo, la serata prosegue in Piazza Mercato con il concerto delle Madamè.

Il gruppo di tutte donne provenienti dalle valli Cuneesi e dalle Langhe, che eseguono un repertorio formato da canti di lavoro, d’amore, di emigrazione, di briganti, appassionanti ballate, arricchite dagli arrangiamenti originali della band piemontese. Una rilettura tutta al femminile dei repertori tradizionali dell’Italia intera. Tutti gli eventi musicali sono ad ingresso libero e gratuito, rivolti a tutte le età! La festa dei GIOVANI IN CONTATTO prevede per concludere una passeggiata naturalistica di 10 km tra le colline dell’Alta Langa,

DOMENICA 4 GIUGNO, con incontro alle ore 9.30 a San Benedetto Belbo in Piazza XX settembre vicino al Municipio. Insieme alla guida naturalistica Daniela Boglione, si proseguirà verso località Cadilù (luogo fenogliano) fino all’area attrezzata Buchere per il pranzo al sacco; nel primo pomeriggio si ripartirà in direzione di Mombarcaro per visitare la cappella di San Rocco, con splendidi affreschi di inizio Cinquecento. Insieme alle guide turistiche dell’Associazione Colline e Culture i partecipanti potranno vivere un’esperienza di visita immersiva ed inclusiva con un laboratorio tattile per imparare a vedere “oltre”. La passeggiata proseguirà in direzione località Lunetta per rientrare nel centro storico di San Benedetto Belbo entro le ore 17.00.

La partecipazione è aperta a tutti, libera e gratuita ma soggetta a prenotazione chiamando i numeri 3491573506 (Elisa) e 3474349352 (Marta).