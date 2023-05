Questo fine settimana al via alle Vele Alassio l'Opening Summer Season 2023

Dovremo aspettare un'altra settimana per l'Opening Summer Season 2023 de Le Vele Alassio, ma questa volta speriamo che il meteo sia dalla nostra parte!

Venerdì 26 e sabato 27 maggio non vediamo l'ora di ballare e fare feste insieme a voi, il venerdì con la musica di DJ Herca e Davide Penna, e il sabato con quella di Stefano Pain, accompagnati ogni sera dal nostro amato dj resident Giorgio V.

Ecco le parole del patron del Club Niccolò Fiori: "Mi dispiace molto aver dovuto rinviare l'Opening Summer Season 2023, purtroppo il meteo non prometteva nulla di buono e, vedendo anche ciò che è accaduto in questi giorni in tutta Italia, ho preferito posticipare a questa settimana l'evento per farlo rendere al meglio! Nei miei 9 anni di gestione del club avevo annullato un solo evento per maltempo e quest'anno siamo già al secondo! Speriamo che da ora in avanti arrivi finalmente la bella stagione con sole e temperature alte e che tutte le attività turistiche possano godere di questo lavorando al meglio. Per premiare i nostri fedelissimi clienti che per la seconda volta in poche settimane si sono visti posticipare un evento ho deciso di fare loro un regalo, aprendo una lista riduzione per i soli residenti delle province di Savona e di Imperia. Prenotandosi in questa lista online avranno diritto a uno sconto e pagheranno il venerdì 20€ e il sabato 25€, ovviamente comprensivo di consumazione premium in entrambi i giorni. Concludo dicendo che vi aspettiamo questo weekend a Le Vele Alassio per festeggiare insieme finalmente l'inizio della stagione estiva!!"

Ricordiamo di segnarsi in lista sul nostro sito: www.levelealassio.it o di chiamare i numeri del nostro call center per riservare il tavolo.

Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!

Le Vele Alassio Opening Summer Season 2023 - Let the magic of Le Vele surprise you! 26th / 27th May 2023 From 11pm till late Live music from 7pm

LE VELE ALASSIO

presents

OPENING SUMMER SEASON 2023

MUSIC BY

Friday 26th May 2023

DJ Herca

Davide Penna

Giorgio V.

Saturday 27th May 2023

Stefano Pain

Giorgio V.

DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Facebook:

https://fb.me/e/W7UXkTbL

Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents

INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721