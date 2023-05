Cuneo, in Consiglio un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna

Il Consiglio comunale di Cuneo - nella sua prima serata per la convocazione del maggio corrente - ha ricordato e celebrato i coinvolti, a qualunque titolo, del fenomeno alluvionale che ha colpito negli ultimi giorni l'Emilia Romagna.



"Esprimo vicinanza e solidarità ai sindaci e a tutti gli amministratori territoriali, alle famiglie e alle comunità locali dell'Emilia Romagna colpite dalla devastante alluvione dei giorni scorsi - ha detto il presidente del consiglio comunale Marco Vernetti - . Un pensiero lo rivolgo alle vittime di questo evento calamitoso e ai loro familiari e ai loro cari, a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze. In seguito, esprimo un sentimento di riconoscimento e gratitudine a tutti e tutte coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Colgo anche l'occasione per esprimere un ringraziamento ai funzionari, ai tecnici del Comune e ai membri del servizio di protezione civile e del gruppo comunale di volontari del servizio medesimo i quali, coordinati dall'assessore Demichelis, dalla sindaca e dal dirigente del settore Galli hanno svolto nei giorni scorsi un puntuale lavoro di monitoraggio della situazione del maltempo, in particolare del livello dei corsi d'acqua, in accordo con Provincia e Prefettura".



È stato chiesto, quindi, un minuto di silenzio.



Beppe Lauria: "Assurdo che il nostro sia un Paese che si lecca le ferite, in grande crisi, ma che continua a spendere soldi comprando armi e mandandole in Ucraina".



"Centrale in questo senso un intervento di rimodulazione del Piano Regolatore nell'ottica del minor consumo di suolo possibe, sbandierato in campagna elettorale, con grande urgenza", ha aggiunto Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni).