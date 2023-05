Mondovì: “Il piazzale della Cittadella sia intitolato alle Fiamme Gialle e al generale Dell'Era”

Il legame tra la Città di Mondovì con la Guardia di Finanza è storicamente molto saldo. Non solo la Cittadella di Piazza ospitò, dal 1972 al 1999, il Battaglione Allievi delle Fiamme Gialle, ma stretti legami con il Monregalese ebbero una serie di personaggi di spicco del corpo militare. Il generale Giuseppe Antonio Dell'Era, barone di Corteranzo, nato il 25 dicembre 1720 a Faule, fu comandante della Legione Truppe Leggere - un corpo militare che anticipò nelle funzioni la GdF - durante la campagna contro la Francia si dimostrò uno dei migliori generali piemontesi e si distinse particolarmente per il contributo offerto nella battaglia del Bricchetto, per respingere le armate napoleoniche. Fu governatore di Mondovì dal 1796 al 1799.

Inoltre, il 17° comandante generale della Guardia di Finanza fu un monregalese, il generale Pietro Mellano, nato a Mondovì il 5 gennaio 1899, comandante dal novembre 1959 all'aprile 1962.

Oggi la Cittadella ospita inoltre, dal 1974, la sede della sezione monregalese dell'Associazione nazionale finanzieri in congedo (ANFI).

«Per tutte queste motivazioni – evidenziano Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Mondovì, e Claudio Sarotto, presidente del Circolo di Mondovì e Monregalese di Fratelli d’Italia – è opportuno che la città rinsaldi questo legame con le Fiamme Gialle, soprattutto in vista del 2024 in cui ricorre il 50° anniversario di costituzione della Sezione monregalese ANFI. Per questo motivo, assieme ai consiglieri Enrico Rosso e Mauro Gasco, abbiamo presentato una mozione che invita il sindaco a predisporre l'intitolazione dello spiazzo di fronte all'ingresso della Cittadella di Piazza come “Largo Fiamme Gialle-gen. Giuseppe Antonio Dell'Era”. Ci pare un giusto riconoscimento per un pezzo di storia decisamente importante della nostra città».