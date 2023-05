Porte aperte al PD di Savigliano

Nell’ultima assemblea del PD del 18 maggio è stato dato il via libera alla sperimentazione fino a fine giugno dell’iniziativa “Porte Aperte al PD!”. Il Circolo di Savigliano prova ad aprire la sede in giorno di mercato, a partire da martedì 23 maggio, dalle 10 alle 12, in via Trossarelli 8, a due passi da piazza Santarosa e dal parco Graneris, in pieno centro storico di Savigliano.

Un’iniziativa che vuole essere occasione di incontro, di conoscenza e soprattutto di ascolto della cittadinanza. Chiunque volesse fare una segnalazione, evidenziare un problema, proporre un’idea per Savigliano potrà passare al martedì, dalle 10 alle 12, nella sede del Circolo di Savigliano del PD e potrà trovare qualcuno che sarà pronto ad ascoltare e a “prendere nota” al fine di mettere in movimento i nostri consiglieri comunali di Spazio Savigliano.

Sarà anche il modo per ritrovarsi come iscritti, per raccogliere eventuali nuove richieste di adesione al PD, per rinnovare il tesseramento per il 2023. Sul sito www.pdsavigliano.it tutte le attività e i contatti.