Convegno sull'immunoterapia a Cuneo. Il commissario Tranchida: “Ricerca d’avanguardia anche a Cuneo”

Si è conclusa a Cuneo la tre giorni sulle nuove frontiere dell'immunoterapia promossa dall'Ematologia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

"Il convegno cuneese - ha dichiarato il Commissario Livio Tranchida - dimostra come sia possibile divenire centri di ricerca anche in realtà considerate periferiche; il lavoro di équipe, sotto una guida di grande valore scientifico consente all’ospedale hub per l’Ematologia in Piemonte di intercettare e mettere a confronto specialisti di altissimo livello di tutto il mondo, su quelle che sono le frontiere della ricerca in tema di applicazione dell’immunoterapia nella lotta ai tumori.

Le immunoterapie di ultima generazione sono molto efficaci, ma anche molto impegnative e molto costose. E’ quindi necessario che siano utilizzate solo da centri qualificati, come previsto in Italia e nel resto del mondo, e che siano somministrate soprattutto a quei pazienti che ne possono trarre il massimo beneficio”.