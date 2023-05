Saluzzo, cena di fine anno al Regina Margherita

Venerdì 19 maggio i genitori con i piccoli allievi dell'asilo Regina Margherita e tutto il personale si sono riuniti nei locali della scuola per la cena di fine anno scolastico.

L'iniziativa è stata organizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'ente in occasione del termine del lavori effettuati per l'adeguamento antisismico; nonostante il brutto tempo ha avuto un gran successo.

Tra una portata e l'altra i bambini si sono divertiti con giochi e danze, mentre i papà e le mamme hanno avuto l'occasione di fare quattro chiacchiere e conoscersi meglio.Un grazie speciale alle cuoche Franca ed Irma che hanno cucinato le deliziose portate e a tutti i volontari che hanno collaborato durante la serata.

Le attività didattiche stanno volgendo al termine: il progetto "Musica in cartella" in collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, il laboratorio di Logopedia, il corso di Yoga, il progetto di Pet Therapy...Ma altre stanno arrivando!

In settimana avrà inizio il corso di acquaticità per i più grandi e sono previste uscite per i piccoli ed ancora una gita. La scuola proseguirà per tutto il mese di luglio con laboratori, giochi ed intrattenimenti.