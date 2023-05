Calcio giovanile: successo della Rappresentativa del Girone A nella Juniores Cup

Bella affermazione per la Rappresentativa del Girone A nella Juniores Cup, disputata sui campi della provincia di Lucca.

Nella finale contro i pari età del gruppo G i ragazzi di Gozzoli hanno vinto per 3-2 al termine di una clamorosa rimonta (in rete Ciliberto, Carastro e Lunghi).

Tra gli artefici del successo anche i portacolori del Fossano Costantino e Delmastro, (capitano della selezione) e del Bra Luwana, che hanno ricevuto i complimenti pubblici delle rispettive società.

Per loro e per tutti i protagonisti della manifestazione una interessante vetrina nel momento in cui vengono messe giù le idee per costruire gli organici in vista della prossima stagione.