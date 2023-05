Racconigi Cycling Team: mercoledì, al velodromo di Dalmine, il primo appuntamento stagionale in pista

Primo impegno stagionale in pista per tre portacolori del Racconigi Cycling Team, che nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 maggio sfideranno le avversarie nella manifestazione voluta dal N.C.V. Dalmine A.S.D. al velodromo di Dalmine, in provincia di Bergamo, per assegnare i titoli di campionesse regionali lombarde 2023.

Le ragazze in gara, appartenenti alla categoria junior, si sfideranno in quattro distinte competizioni: Keirin, Scratch, Eliminazione e Corsa a Punti, che delineeranno la classifica finale dell’Omnium.

La maglia della formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta dal team manager Claudio Vassallo sarà difesa da Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato sulle strade di Bianconese di Fontevivo (PR), da Asia Rabbia, che nella prova del Keirin indosserà la maglia tricolore di campionessa italiana in carica della specialità, e dall’emiliana Alessia Sgrisleri. Il ritrovo è fissato per le ore 15:30 presso il velodromo comunale di Dalmine, in via Tofane 1, mentre la prima competizione scatterà ufficialmente alle ore 17:00 in punto.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO SU PISTA JUNIORES” AL VELODROMO COMUNALE DI DALMINE (BG):

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce