Per il progetto “Paesana verde e pulita” il Comune ricorre ai percettori del Reddito di cittadinanza

L’iniziativa guarda alla manutenzione e alla riqualificazione del verde pubblico ed in generale dei beni e degli spazi comuni, garantendone l’igiene, la pulizia, la sicurezza e rendendo gli stessi più fruibili, apprezzabili per gli utenti



Si chiama “Paesana verde e pulita” ed è il progetto ideato e predisposto dall’Amministrazione comunale che guarda alla manutenzione ed alla riqualificazione del verde pubblico ed in generale dei beni e degli spazi comuni, garantendone l’igiene, la pulizia, la sicurezza e rendendo gli stessi più fruibili, apprezzabili per gli utenti, i visitatori ed i turisti sia nel periodo estivo che in quello invernale



Per attuarlo il Comune ricorrerà al coinvolgimento - nella sua attuazione - di 8 persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, che saranno individuate previa apposita selezione e colloqui ad opera del Consorzio Monviso Solidale.



Il progetto verrà avviato il 16 giugno e si concluderà il 16 dicembre 2024 ed impegnerà gli 8 percettori del Reddito di cittadinanza individuati in 16 ore, suddivise fra i 5 giorni feriali della settimana.



Gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant’altro necessario) per l’attivazione e la realizzazione del PUC sono posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione in base alle indicazioni fornite dai rispettivi atti gestionali e saranno sostenuti e rimborsati per il tramite dell’Ente capofila per l’attuazione del Piano di Zona, mentre l’attività di coordinamento del progetto sarà di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale.