Sitting Volley: Cuneo, il derby con Chieri vale il pass per la Final Eight Nazionale

Domenica 28 maggio alle ore 17, al Palazzetto dello sport di Cuneo, capitan Tallarita e compagni scenderanno in campo contro la compagine del Diasorin Fenera Chieri per la Finalissima che vedrà solo una delle due accedere insieme a Brembate alla Final Eight Nazionale, in programma dal 2 al 4 giugno a Parma.

I cuneesi sono avanti 1-0 nella serie; servirà una vittoria tra la mattina alle ore 11.00 e la Finalissima delle ore 17.00 per staccare il pass.

Il Derby contro Chieri è ad ingresso gratuito per tutti con entrata unica dal lato della biglietteria / bar.

Un evento storico per la Città di Cuneo, che per la prima volta vede una squadra di Serie A di Sitting Volley, lo sport di squadra più inclusivo al mondo!Vi aspettiamo per tifare insieme i nostri ragazzi, per tifare Cuneo!