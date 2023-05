I migliori discoboli d’Italia al Meeting di Primavera a Mondovì

Attesi, tra gli altri, l’olimpionico Giovanni Faloci e il campione italiano Alessio Mannucci

Sono ufficiali già alcuni nomi degli atleti che il prossimo 2 giugno prenderanno parte al XXIII Meeting di Primavera a Mondovì. Da quest’anno la manifestazione entra per la prima volta nel calendario internazionale World Athletics mettendo in palio importanti punti per scalare il ranking IAAF, quello che permette la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi e ai Campionati Mondiali.



Sulla padana della “Fantoni Bonino”, si sfideranno i migliori discoboli d’Italia. Sono confermate infatti le presenze del perugino Giovanni Faloci – 11 titoli italiani in tasca, olimpionico a Tokyo e secondo miglior azzurro di ogni epoca con il suo 67.36 metri fatto registrare nel 2021 – e del campione italiano in carica Alessio Mannucci (classe ’98, livornese dell’Aeronautica Militare con il record personale misurato a 62.60 metri). Con loro i migliori performer stagionali Nazzareno Di Marco (personal best di 64.93 m e due titoli italiani invernali conquistati) e i promettenti 22enni Enrico Saccomano (p.b. 60.99 m) e Carmelo Alessandro Musci (p.b. 59.93 m) già in orbita azzurra.



Nella velocità, occhi puntati sulla pluricampionessa Under 23 Chiara Melon delle Fiamme Azzurre che sarà impegnata sui 100 metri. Chiara è ormai una habitué a Mondovì, dove è letteralmente “esplosa” nel 2019 con un 11”42 che le ha spalancato le porte della nazionale, per poi confermarsi vincitrice negli anni successivi. Al maschile ai blocchi di partenza monregalesi troveremo invece lo specialista bresciano della Bergamo Stars Atletica Roberto Rigali (personal best di 10’29) con le due Fiamme Gialle Nicholas Artuso (5 volte campione italiano giovanile su 60 m) e il golden boy Angelo Ulisse (classe 2003). Sui 200 metri a Mondovì arriva Marco Ricci, 22enne romano della Nissolino Sport che in questa stagione ha fatto registrare il terzo miglior tempo di specialità dietro solo a Filippo Tortu e Francesco Libera.



Luciano Spettoli, ragazzo di punta dell’Atletica Alessandria, affronterà i 3mila metri forte del suo personal best di 8’14’’35 fatto registrare pochi giorni fa a Rodengo Saiano: sarà battaglia con il pinerolese della Atletica Marcon El Byr Ayyub e con l’atleta di casa Nicolò Gallo. In campo femminile, spazio alle sorelle azzurre Giulia e Federica Zanne (da Brescia) e alla molisana Letizia Di Lisa, vice campionessa italiana sui 5mila metri.



Ospiti graditi sono l’alessandrino classe ’89 Abdessalam Machmach (un ritorno per lui a Mondovì, sugli 800 metri), la quattrocentista figlia d’arte Elisabetta Vandi, le ostacoliste (già tricolore assoluta nei 60 hs) Linda Guizzetti e la lecchesse Veronica Besana (reduce dal titolo Promosse Indoor 60 hs). “Questi sono alcuni degli atleti di punta che saranno presenti, ma stiamo lavorando per confermarne altri nei prossimi giorni – commenta Enrico Priale – . Vogliamo portare un grande spettacolo sportivo a Mondovì”.