Cuneo, con la pioggia la SS20 diventa una piscina. Serale: “Anas sta già intervenendo”

Più che un tratto di strada “una piscina”, come l’ha definita la consigliera comunale di Cuneo Flavia Barbano (Centro per Cuneo), che le piogge si presentino intense o meno. Nell’interpellanza presentata dalla consigliera si fa riferimento alla SS20 di frazione Madonna dell’Olmo nei pressi di villa Tornaforte-Aragno che “ogni volta che piove a sufficienza si allaga. Pensiamo sia dovuta a pendenze sbagliate del piano viario, che convogliano l’acqua in un’area più bassa rispetto alla strada”.



Barbano sottolinea anche che poco più avanti sulla strada si trovi un tombino facilmente bloccato con foglie e detriti. “Una situazione pericolosa, che andrebbe risolta magari anche con accordi specifici da realizzare con Anas”. La collega di gruppo Maria Laura Risso – intervenuta assieme ad altri consiglieri come Elio Beccaria (Crescere Insieme) e Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) - ha rincarato la dose, evidenziando una situazione analogo tra il ponte Sarti e via degli Artigiani lungo la strada che conduce al supermercato Coop.



La risposta all’assessore Luca Serale. “Un tema che portiamo avanti da parecchio tempo anche se fino a pochi giorni fa ha piovuto davvero poco – ha detto - : anche nell’ultima fase di perturbazione più intensa la segnalazione di un evento porta direttamente all’intervento, in tempo reale, di una squadra già pronta”.



“Conosciamo la situazione della SS20 e la reputiamo anche noi probabilmente dovuta a un problema di pendenze – ha aggiunto ancora l’assessore - . Abbiamo visto come negli ultimi giorni, nonostante la grande quantità di pioggia caduta, la situazione si sia presentata meno grave quindi presumiamo Anas abbia già intrapreso qualche intervento di miglioria”.