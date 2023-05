Il professor Franco Prodi a Pianfei per parlare delle cause dei cambiamenti climatici

Il Rotary Club Cuneo organizza per martedì 30 maggio, alle ore 20, presso l’Hotel La Ruota a Pianfei, una serata con ospite il professor Franco Prodi (nella foto), scienziato del Centro Nazionale delle Ricerche e docente universitario, esperto di meteorologia e di fisica dell'atmosfera.



Il tema trattato sarà “Cambiamenti climatici: cause naturali e cause antropiche”.