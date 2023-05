Venasca, un incontro con i Carabinieri per riconoscere le truffe e imparare a di-fendersi

Venerdì 26 maggio alle ore 10 il Comune di Venasca organizza “Truffe agli anziani. Impariamo a difenderci”, un incontro con il Comando dei Carabinieri di Venasca che ha l’obiettivo di informare i cittadini e aiutarli a riconoscere le truffe di cui potrebbero essere vittime. L’incontro, a partecipazione libera, si svolge presso il salone comunale.

L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare la popolazione, in particolar modo gli anziani che sono tra i soggetti più a rischio di cadere vittima di truffe, sulle diverse tipologie di raggiri messi in atto in questi ultimi anni: si tratta infatti di un tema in costante evoluzione per via della distorta creatività dei malintenzionati, che traggono vantaggi personali truffando il prossimo.

"Con questo incontro – spiega il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta – speriamo di facilitare i venaschesi, e tutti coloro che vorranno partecipare, a riconoscere più facilmente le tante e diverse truffe che possono essere messe in atto. Si tratta di un crimine particolarmente odioso poiché, oltre al danno economico e ad eventuali danni fisici che possono sempre verificarsi quando si è a contatto con i ladri, genera anche danni psicologici nelle persone che ne sono vittima, che si sentono poi colpite nell’intimo per non essere riuscite a capire che si trattava di un raggiro. Colgo l’occasione per ringraziare il Comando dei Carabinieri di Venasca per il costante e ottimo lavoro che svolge sul nostro territorio".

I Carabinieri, sempre a disposizione dei cittadini tramite il numero di pronto intervento 112, svolgono in questo modo un ruolo di prevenzione, cercando di evitare l’occorrere di questo genere di reati. Nel corso dell’incontro ricorderanno, tra le altre cose, di non aprire il cancello o la porta di casa a sconosciuti, di non fidarsi di tesserini di riconoscimento mostrati velocemente e, più in generale, di diffidare dalle apparenze e di non dare confidenza a chi non si conosce.