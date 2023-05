Quando si parla di visura cattivo pagatore in generale ci si vuole riferire ad un documento in cui trovare tutte le informazioni relative il proprio merito creditizio.

Sostanzialmente dunque grazie a questo documento si riesce a capire la situazione di ritardo di pagamento o di insolvenza da parte di una determinata persona verso uno o più creditori. Sostanzialmente in questo documento sono riportate tutte le segnalazioni delle varie somme che sono state pagate e anche quelle non saldate.

Chiaramente quando una persona accumula nel tempo diversi ritardi nel pagamento, come conseguenza si ha quella di essere segnalati dalle banche e dagli istituti di credito. La persona segnalata diventa dunque un cattivo pagatore e quindi qualcuno che non riesce ad adempiere alle obbligazioni che erano state contrattate con i creditori.

Vengono infranti dunque i termini di pagamento che facevano capo a un contratto, come ad esempio il pagamento di un finanziamento o di una bolletta. Quando avviene questa segnalazione dunque diventa difficile, se non impossibile, per la persona addirittura chiedere un prestito o un nuovo finanziamento proprio perché viene intesa come un cattivo pagatore.

Come scoprire se si è stati segnalati

Quando non si è del tutto sicuri di aver pagato tutte le rate di un finanziamento richiesto e si teme di essere segnalati come dei cattivi pagatori, quello che si può fare è richiedere una visura Crif. Il Crif altri non è che la centrale rischi finanziari, una società che tra le altre cose ha il compito di dare anche informazioni di referenza creditizia per controllare i propri rischi finanziari. Se dunque si ha il timore di essere stati segnalati, si può monitorare quella che è la propria situazione creditizia effettuando semplicemente un accesso ai sistemi di informazioni creditizie, i Sic. Questi ultimi infatti sono degli archivi dove sostanzialmente vengono raccolte le informazioni che riguardano i finanziamenti che consumatori o imprese possono richiedere e ottenere.

Ci si può anche recare negli sportelli della centrale rischi che viene gestita dalla Banca d'Italia, compilando un modulo di richiesta dove devono essere inseriti i propri dati anagrafici e altri dati. A quanto pare però è anche possibile scaricare questi documenti direttamente online compilando da un form che si può trovare in qualsiasi piattaforma che gestisce un servizio di questo tipo, dove vanno inseriti anche in questo caso delle informazioni che vengono richieste tra cui i propri dati anagrafici.

Chiaramente si deve scongiurare in qualsiasi modo la possibilità di essere visti come cattivi pagatori, e può anche capitare di essere segnalati per errore da parte della centrale rischi. Nessuno in effetti vorrebbe vedersi segnalato come qualcuno che non rispetta i contratti stipulati e i pagamenti, e rischiare di essere impossibilitati a chiedere un nuovo prestito in caso di necessità. In quel caso si può tentare comunque di avviare un ricorso, se ad esempio certi di aver rispettato fattivamente tutti i pagamenti come concordato.

È sempre bene e consigliabile dunque informarsi nel dettaglio scoprendo eventualmente quali sono le cause e le tempistiche che riguardano le proprie inadempienze.