Controvento Nomadi Tribute Band in concerto a Castagnole Lanze

Appassionati di musica, questa notizia è per voi. La Controvento Nomadi Tribute Band sarà in concerto domenica 28 maggio, dalle ore 17, a Castagnole Lanze (Asti), presso il palco Belvedere, in occasione della festa della barbera.

In regia, lo staff della band è pronto a regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie, che incroceranno le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Ovviamente l’appuntamento è gratuito, non resta che prepararsi e seguire tutte le informazioni sulla pagina Facebook della Controvento Nomadi Tribute Band, dove il countdown è già iniziato.