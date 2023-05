"Effetto Notte" a Saluzzo, il campanile illuminato del Duomo sarà palcoscenico di danza verticale

Annunciato dalla Fondazione Bertoni, il programma di "Effetto Notte", la notte bianca di Saluzzo, prima in provincia di Cuneo nel 2023, in programma giovedì 1 giugno: sarà una festa di strada e piazza, colorata di acrobazie, teatro di strada, ingegno e “magia”, musica, aperitivi e cene. Con novità.

Sguardo in alto è l’imperativo di uno dei momenti della serata: sarà illuminato il campanile della Cattedrale. I 65 metri della torre del Duomo diventeranno lo spazio di spettacolo “site-specific" di “Lineadaria”, creato appositamente per queste pareti verticali. Tre incredibili artiste della Compagnia di danza verticale, “Vertical Contemporary Dance” dialogheranno con il movimento, luci e suoni nella suggestione notturna della serata. Primo spettacolo alle 22,10; secondo alle 23,10.

L’evento è realizzato grazie Comune di Saluzzo, allo sponsor Pagliero e alla disponibilità della Diocesi e del vescovo Bodo. Effetto Notte coinvolge tutto il centro città e il borgo antico alto.

Per le famiglie arriva sotto l’Ala di ferro di piazza Cavour, il micro circo con 10 Cavallini a pedali, la giostrina storica 4 posti per bambini fino ai 6 anni, il tiro ai barattoli, il tiro agli anelli e la pesca delle ochette, bolle giganti.

In piazza Vineis ci saranno i Giullari del Diavolo, gruppo toscano maestro del teatro di strada e della magia della notte.

Il Turn Over farà scoprire un importante stilista saluzzese, che veste personaggi di questi spettacoli e del genere inglese “Drag Queen”. Il suo nome è Jorge Marcos Oliveira Santos e porterà due artiste nel dehor del locale: Cristy McBacon e Lucrezia Borkia.

Tantissima musica, poi, con Dj set e le formazioni musicali che animeranno le vie pedonali e il centro storico.

I locali aderenti: Picciotto Rosticceria Siciliana, Ristorante Pizzeria Canoa, Caffè Dublino, Montmartre, Bar Manhattan, Caffè Pellico, Bar Corona Grossa, Mixology, Tabaccheria Sabena, Il Bicchio, Birrificio della Granda, Il Baricentro, Caffè della Vittoria, Turn Over, Pizzeria Piedigrotta, Ristorante Rododendro, Caffè Principe, Caffè Stradivari, Libreria Mondadori, Tastè bistrot , On the Corner.

Dalle 19 ci sarà la chiusura delle strade, ma sarà disponibile una navetta gratuita da e per Saluzzo con partenze alle 19.30 da Paesana e da Sampeyre. Il ritorno da Saluzzo alle ore !1 è previsto con partenza dalla stazione BUS COMPANY (Saluzzo – via Circonvallazione). Per maggiori info: www.fondazionebertoni.it | 0175 43527 | info@fondazionebertoni.it

Le performance dal vivo

Giullari del Diavolo - dalle ore 20.30 e ore 22.00 in Piazza Vineis "Tuttotorna" è uno spettacolo comico di notevole impatto scenico con numeri di alto contenuto tecnico e manipolazione di oggetti dove il pubblico viene coinvolto e trascinato in un'atmosfera magica. I Giullari del Diavolo ricercano un linguaggio estetico dove immagini, movimenti fisici e situazioni comiche costruiscono insieme una scena divertente ed emozionante.

Lineadaria - cattedrale, Campanile : Prima esibizione / Ore 22.10; seconda esibizione / Ore 23.10. INEADARIA metterà in scena uno spettacolo site-specific creato appositamente per l'evento da LINEAdARIA Vertical Contemporary Dance.

Ore 18.30: Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17 Inaugurazione Vernissage della Mostra “SOVVERSIVE” con fotografie di Cristina Pedratscher e opera di Francesca Lovera, ore 21.00 - Tasté Bristot, via Salita al Castello, John Deer in concerto - Musica italiana anni dagli anni 90 ai giorni nostri. Ingresso libero

I Concerti e i Dj set in centro

Son de la Rue Il gruppo musicale sanfrontese composto da Carola Terli alla chitarra, Federico Ferrato alla fisarmonica, Lorenzo Ferrato alla batteria e Andrea Giusiano al basso.

440Hertz (10 flauti traversi e due cantanti soliste (Francesca Testa e Laura Barra) ed è diretto dal Prof.Claudio Ariaudo) con brani di musica leggera, pop, disco

DJ set

I diversi locali proporranno djset e musica dal vivo per l’intera serata.