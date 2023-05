Suoni delle Terre del Monviso: il concerto inaugurale con le eccellenze del conservatorio Ghedini

Domenica 4 giugno si alza il sipario sul festival Suoni delle Terre del Monviso, contenitore che mette insieme le rassegne musicali Occit’amo e Suoni dal Monviso. Il concerto inaugurale (organizzato in stretta collaborazione con il Conservatorio Ghedini di Cuneo), con inizio alle 17.30, è in programma a Demonte, nella storica e pregevolissima Confraternita dedicata a S. Giovanni Decollato (sita in via Martiri e Caduti).

Protagoniste di questo evento saranno le eccellenze del Conservatorio Ghedini, in una sorta di “concerto d’onore” dedicato agli allievi che si sono particolarmente distinti nell’ultima sessione di laurea del marzo scorso. Sul palco, due giovanissime promesse della musica: la violinista Martina Cosmello e il soprano Martina Malavolti, accompagnate dal pianista Stefano Eligi.

A dare il “la” all’edizione 2023 del Festival saranno dunque i giovani (il target di riferimento di questo cartellone musicale), una scelta fortemente voluta e cercata dagli organizzatori, quale segno di fiducia nei confronti dei giovani talenti artistici della Granda.

Martina Cosmello, nata a Cuneo nel 2002 e residente a Sampeyre, collabora con numerose orchestre sul territorio regionale, e ha suonato in diversi teatri e sale da concerto italiane ed europee. Sul palco di Demonte si esibirà con la sonata n. 3 in do minore, op. 45 di Grieg, e con lo Scherzo dalla Sonata Fae in do minore di Brahms. La cuneese Martina Malavolti, invece, classe 2001, in questi anni ha partecipato a diversi concerti sacri nel ruolo di solista, ed in alcune piccole parti e nel coro in alcune opere messe in scena nel cuneese. Per lei, in programma pagine di Bizet, Puccini, Mascagni, Hendel e Rossini.

Come detto, ad accompagnare le due “Martina”, un’altra eccellenza made in Cuneo, ovvero il pianista trentenne Stefano Eligi, laureatosi con la valutazione di 110/110 e lode al Conservatorio Ghedini di Cuneo; per lui già una lunga schiera di prestigiosi concerti all’attivo, oltre ad un’intensa attività didattica proprio nel saluzzese. L’ingresso al concerto è libero

Intanto, mentre continua la corsa ai biglietti per i concerti dei big (info su www.suonidalmonviso.ite biglietti sul circuito www.ticketone.it), ci si prepara per il secondo grande momento del Festival, ancora una volta dedicato ai giovani, e ci riferiamo al “Terres Contest”, momento rivolto ai giovani musicisti under 35 (singoli o band) del territorio. L’appuntamento è in programma nella serata di mercoledì 7 giugno nel cortile de Il Quartiere - Piazza Montebello 1, Saluzzo.

Per maggiori informazioni: www.occitamo.it | www.suonidalmonviso.it; www.terresmonviso.eu.