Tornano in grande i festeggiamenti della “Madonna del buon Consiglio” in frazione Cerati di Boves

La due giorni di festa, che si terrà presso la sede Ana in via Polveriera n.3, inizierà sabato 27 maggio a partire dalle ore 19.30, con una gustosa cena che comprenderà 3 antipasti, crepes, maialino al forno e dolce. Durante la serata ci sarà il coinvolgente quiz multimediale Dr. Why, il quiz multimediale più amato d’Italia!

Per aggiudicarsi un posto alla cena occorre prenotarsi entro il 25 maggio presso il negozio Cavallera Casalinghi.

Domenica 28 maggio, dopo la santa messa delle ore 11, ci sarà il pranzo a base di polenta con spezzatino, salsiccia e crema formaggi e dolce finale. Il pomeriggio di festa proseguirà in allegria con lo spettacolo di magia e intrattenimento per bambini a cura dell'Accademia del divertimento.