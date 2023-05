Applausi per gli studenti dell'Alberghiero di Dronero nello spettacolo “Tutta colpa di una mela”

Adrenalina e tanti applausi per i ragazzi dell'Alberghiero Donadio

Un po’ di adrenalina e tanti applausi per i ragazzi dell’IIS Alberghiero “Donadio” protagonisti dello spettacolo “Tutta colpa di una mela”, andato in scena ieri, lunedì 22 maggio, al Teatro Iris di Dronero, al mattino per i compagni e alla sera aperto a tutti. Il progetto extrascolastico “Teatro” seguito dalla prof.ssa Rosanna Bruno e a cura dei Mangiatori di nuvole, Omar Ramero e Giulia Brenna, ha coinvolto anche quest’anno una decina di studenti del nostro istituto.

“Il laboratorio teatrale, giunto al 7° anno, – spiega la prof.ssa Rosanna Bruno, anima e cuore del progetto – viene proposto a tutti gli studenti della scuola, con un impegno di un pomeriggio a settimana. Inizialmente si lavora sulla comunicazione, l’espressione e la gestione corporea e vocale delle emozioni e dei sentimenti: i ragazzi si mettono in gioco per riuscire a trovare gli agganci emotivi che possono tornare utile nella costruzione dei personaggi e nella crescita personale. Successivamente, si passa alla definizione dei ruoli e dei personaggi dello spettacolo che viene portato in scena e che, lo scorso anno, ci ha fatto conquistare la medaglia d’oro al Festival dello studente!”

Questi i protagonisti della commedia “Tutta colpa di una mela”: Andrea Bella, Ivan De Francesco, Diomede Awa, Leslie Giorgis, Morena Halilovic, Alessandro Viviani, Vito Longo, Giulia Pallaver, Lucrezia Pessana, Giulia Picco, Maurizio Ricca, Aureliano Rolfo.

Il gruppo Teatro del “Donadio” proseguiranno la loro avventura al Festival dello studente 2023: l’appuntamento è per martedì 6 giugno, alle ore 21, al Cinema Teatro don Bosco di Cuneo.