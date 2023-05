A Cuneo la festa del calcio giovanile: si celebra l'impegno sociale di società e affiliazioni sportive locali

La città di Cuneo si prepara ad accogliere la tanto attesa Festa del Calcio Giovanile organizzata dalla Delegazione Provinciale di Cuneo FIGC LND SGS in collaborazione con il Comune di Cuneo. L'evento, in programma per il 27 maggio, rappresenta un'occasione unica per celebrare l'impegno sociale delle Società e Affiliazioni sportive, sottolineando il loro forte legame con il territorio.



La Festa del Calcio Giovanile si svolgerà a Cuneo, con il ritrovo dei partecipanti alle ore 9.45 davanti al suggestivo Palazzo del Municipio in Via Roma. L'evento prevede una parata lungo le vie cittadine che culminerà in Piazza Foro Boario, trasformandola in un vivace centro di attività per la mattinata.



Durante l'evento, i giovani calciatori partecipanti saranno premiati per il loro impegno e la passione dimostrata in campo, ricevendo un meritato riconoscimento. Inoltre, verrà consegnato un encomio speciale ai Sindaci dei Comuni che ospitano le sedi delle Società Sportive, riconoscendo così il loro ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo dello sport giovanile nel territorio.



La giornata sarà animata da coinvolgente musica e una serie di attività pensate appositamente per i bambini, offrendo loro l'opportunità di divertirsi e partecipare a un'esperienza indimenticabile.



"La Festa del Calcio Giovanile è un evento di grande rilevanza per la nostra comunità", ha dichiarato il Delegato Provinciale di Cuneo FIGC LND SGS, Giuseppe Chiavassa. "Vogliamo onorare l'impegno e la dedizione delle Società e Affiliazioni sportive locali, evidenziando il loro ruolo nel promuovere uno stile di vita sano, i valori dello sport e il senso di appartenenza al territorio. Invitiamo tutti i cittadini di Cuneo e dei comuni circostanti a partecipare numerosi e a condividere questa giornata di festa e celebrazione".



L'invito è esteso a tutti i cittadini, le istituzioni locali e i media affinché si uniscano a questa importante manifestazione, dimostrando il loro sostegno al calcio giovanile e all'impegno sociale delle società sportive.