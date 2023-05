Pioggia di medaglie per il il Skt Monviso al 9° Trofeo Città di Saluzzo di kung-fu

Domenica 7 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Saluzzo si è svolto il 9° Trofeo di Kung-Fu Città di Saluzzo, organizzato dalla Skt Monviso del maestro Gian Luca Miolano e trofeo di qualificazione alle Finali Nazionali del 4 Giugno a Milano.

Erano presenti ben 7 squadre provenienti dal Nord Italia: Cuneo, Torino, Bergamo, Varese, Alessandria, Finale Ligure e i padroni di casa del Saluzzo.

Questi ultimi si sono presentati con i loro 14 atleti in gara nelle diverse categorie di forme con e senza armi, nel combattimento a contatto pieno suddiviso in due categorie in base all'abilità e nel combattimento con armi gommate.

Gli atleti della Skt Monviso sono saliti sul podio come squadra conquistando il 2° posto in classifica generale e il 1° posto nel combattimento; una grandissima prestazione che ha fatto onore alla città di Saluzzo, al maestro Miolano e agli istruttori della scuola, oltre che agli stessi allievi.

"Sono certo che il prossimo anno, giunti alla 10ª edizione, sarà un ulteriore successo e, sperando di coinvolgere sempre più squadre, per il momento facciamo tutti il tifo per i nostri atleti, che il 4 giugno saranno a Milano per contendersi il titolo nazionale di categoria alle Finali Nazionali di Federazione MSP-PWKA", le parole del maestro Miolano.

Queste le medaglie vinte il 7 maggio dagli atleti della SKT MONVISO:

Beitone Luca: ORO nella Spada Gommata e BRONZO nel Combattimento

Bollati Luca: ARGENTO nella Spada Gommata e ARGENTO nel Combattimento

Costamagna Lorenzo: ORO e BRONZO nelle Forme

Fantone Elia: BRONZO nel Combattimento

Marchetti Chiara: ARGENTO nella Spada Gommata e BRONZO nel Combattimento

Marengo Marco: ARGENTO nella Spada Gommata e ORO nel Combattimento

Miolano Teresa: ARGENTO nella Spada Gommata e ARGENTO nelle Forme

Nicolino Gioele: ORO e ARGENTO nelle Forme e ARGENTO nel Combattimento

Panero Elisabetta: ORO nella Spada Gommata, ORO nel Combattimento e ARGENTO nelle Forme

Panero Paolo: BRONZO nella Spada Gommata

Scavino Alberto: ARGENTO nelle Forme e BRONZO nel Combattimento