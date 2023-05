Cuneo, a Borgo San Giuseppe traffico bloccato per... attraversamento pecore! (VIDEO)

Qualche coda, ma nessun rimbrotto per il simpatico "incontro" avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, da parte degli automobilisti che stavano transitando nell'abitato di Borgo San Giuseppe, a Cuneo.

Per qualche minuto il traffico è stato completamente bloccato per permettere il passaggio di un gregge formato da centinaia di pecore, intente a percorrere la rotonda di via Bisalta, di fronte alla concessionaria Citroen.

Diligentemente in fila, agli ordini del pastore che le stava accompagnando, gli ovini hanno catturato l'attenzione dei passanti proseguendo la loro marcia tra gli sguardi divertiti di tutti.