Volley A2M, ora è ufficiale: Daniele Sottile è il nuovo palleggiatore di Cuneo Volley

Il Cuneo Volley affida la regia del prossimo campionato a Daniele Sottile (per tutti “Sicci”) che fa ritorno a Cuneo, la città del suo esordio in serie A!

L’esperienza del palleggiatore siciliano sarà fondamentale per affrontare la stagione con grande professionalità e carisma.

« Sono davvero felice ed emozionato di tornare a Cuneo, città che ben conosco e che ama la pallavolo. La società mi ha molto colpito perché è composta da ragazzi giovani che hanno grandissime ambizioni. Ho sentito telefonicamente e visto di persona durante la finale scudetto coach Battocchio e son sicuro che saprà sicuramente costruire un gran gruppo di lavoro.» - le prime parole di Daniele Sottile da giocatore di Cuneo.

« Sono veramente entusiasta all’idea di poter lavorare con Sicci come giocatore, ma soprattutto come persona. Ci sentiamo spesso e stiamo ragionando insieme sulla costruzione della squadra. Un giocatore con il suo palmarès che ha così “fame” e voglia di far bene, credo sia un ottimo esempio per tutti quanti. Ci darà sicuramente tanto in termini di esperienza, di riconoscimento e gestione dei momenti che caratterizzano la partita e la stagione. Sono sicuro che il suo arrivo in A2 sarà supportato da una grande professionalità.» - coach Matteo Battocchio.

La presentazione di Daniele Sottile avverrà domani sera, mercoledì 24 maggio alle ore 18.00 presso la sede dell’Immobiliare Cuneese in C.so Nizza 4 a Cuneo, ospiti di Matteo Martino, partner del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.