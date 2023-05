Volley: gli Ultras Puma Mondovì organizzano una “Super Cena” per tifosi e simpatizzanti rossoblù…Il tutto tra sorprese e gustosi piatti

Una cena per chiudere in bellezza la stagione e proiettarsi alla prossima con grande entusiasmo. E’ quella che stanno organizzando gli “Ultras Puma”, il caloroso gruppo dei tifosi della Lpm Bam Mondovì. Per il prossimo 16 giugno (ore 20,30), infatti, è in programma la “Super cena dei tifosi rossoblù”, aperta a tutti i tifosi e simpatizzanti del Puma.

I supportes rossoblù per questo appuntamento hanno scelto come location l’albergo-ristorante “Commercio”, situato in località Norea di Roccaforte Mondovì. I tifosi hanno anche preannunciato una partecipazione straordinaria alla cena, con la presenza di un ospite d’eccezione, la cui identità è avvolta in una densa nube di mistero. Il costo della cena, che prevede un ricchissimo menù, è di 26 €, che scende a 15 € per i minori di 12 anni.

Le prenotazioni potranno pervenire entro e non oltre il 13 giugno telefonando direttamente al ristorante Commercio ai seguenti numeri 017465549 – 017465126, oppure contattando il 3338029030 (Massimo) o il 3494304292 (Elena).