Con la messa di Pentecoste riapre alle visite il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì

Con l'arrivo dell'estate il Santuario di Santa Lucia, a Villanova Mondovì, riapre le sue porte e con importanti novità.

Dopo numerosi anni in cui le Suore Missionarie della Passione (di Villavecchia) hanno garantito l’apertura della grotta-cappella per i visitatori e i pellegrini, dall’estate 2020 un gruppo di Volontari, sotto la guida del Parroco di Villanova, le affianca e si prodiga per far rivivere il Santuario, favorendo il recupero dei locali, l’apertura estiva da Giugno a Settembre e proponendo apprezzate e partecipate visite guidate.

Le aperture estive degli ultimi tre anni hanno riscosso un successo inaspettato, contando per ogni stagione circa 1.700 visitatori, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati.

E proprio per favorire l'accesso al sito al maggior numero di persone possibile grazie ai volontari è stata costituita l'associazione AmiSaL - Amici di Santa Lucia - ODV, che si figura come Ente del Terzo Settore, con l'obiettivo, oltre ad aggregare i volontari e associati, di far conoscere questo prezioso gioiello che arricchisce tutta Villanova, la Valle Ellero, il monregalese e non solo.

"Come già avvenuto nelle estati scorse, - spiegano dall'associazione - anche per l’imminente apertura estiva del Santuario, sono stati eseguiti alcuni necessari lavori di manutenzione ordinaria, al fine di assicurare la piena sicurezza durante l’apertura ai visitatori e pellegrini. Ringraziamo in particolare il Gruppo Alpini Villanova per le energie profuse nella pulizia da arbusti infestanti nella boscaglia della rupe adiacente l’edificio e per la ripulitura dell’area verde antistante, nonché per la verniciatura delle panchine e annesso tavolo in legno; inoltre un plauso giunga al Comune di Villanova Mondovì, nelle persone dei tecnici, degli Uffici e dell’Amministrazione, per la sinergica e attiva collaborazione e disponibilità su più fronti e in più modalità."

Ad oggi, i volontari si sono alacremente prodigati nella pulizia dell’edificio, della grotta e dei luoghi annessi, e delle zone circostanti e dell’abbellimento floreale (per il quale si ringraziano le Suore di Villavecchia), ma per l'apertura 2023 offriranno anche visite guidate, oltre che in italiano, anche in lingua francese e in inglese, così da soddisfare appieno anche i visitatori stranieri, in quanto per la corrente stagione estiva alcuni gruppi e pellegrinaggi hanno già segnato la prenotazione.

Il Santuario aprirà le porte al pubblico, per la stagione estiva 2023, con la Messa di Pentecoste, che avrà luogo presso la Grotta di Santa Lucia alle ore 11 di domenica 28 maggio (dalle ore 10.20 navetta gratuita dal piazzale ex-cave). Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 14.30, vi sarà la possibilità di visite guidate a tutto l’edificio.

La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, dal 4 giugno, fino a metà settembre (orario 14.30-18.00). Ogni domenica, alle ore 16.30, le Suore Missionarie della Passione animeranno la preghiera del rosario in grotta.

Le visite guidate avranno luogo nel pomeriggio di domenica 11 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 30 settembre.

Nelle stesse domeniche in cui queste avranno luogo al Santuario di Santa Lucia, sarà anche possibile visitare il Museo “Madre Margherita” presso la casa madre delle Suore Missionarie della Passione in Villavecchia (piazza santa Caterina-Villanova Mondovì).

Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771), oppure è possibile elargire un’offerta per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).

Grazie sin da ora a tutti i pellegrini, visitatori e a tutti coloro che ammireranno, anche quest’anno con un occhio speciale, il prezioso gioiello della Valle Ellero.