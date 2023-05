Cuneo, parcheggio di piazza Europa: aperte le buste, 46 i posti complessivi richiesti

2.053.045,84 euro totali (meno della metà di quelli che l’amministrazione comunale puntava a raccogliere), e 38 offerte per 46 posti complessivi (anche qui, meno della metà di quelli messi a disposizione dal Comune): sono questi i risultati – non particolarmente brillanti – del bando di presentazione di offerte per box e stalli interrati del futuro parcheggio interrato di piazza Europa.





Le buste con le offerte – pervenute in Comune nella mattinata di venerdì 19 maggio – sono state aperte ufficialmente nella sala del consiglio comunale del municipio del capoluogo. Presenti i membri della commissione di gara Patrik Rosso, Elide Fulcheri e Ilenia Mondino, e il segretario generale del Comune con ruolo di segreteria. Tra il pubblico – oltre ai giornalisti e ad alcuni dei privati che hanno presentato offerte – anche i consiglieri comunali di minoranza Beppe Lauria, Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), Paolo Armellini e Giancarlo Boselli (Indipendenti), e Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia).





L’offerta più alta tra quelle pervenute per un singolo oggetto in gara è di 63.000 euro (ben al di sopra della base d’asta), la più bassa di 30.200 euro. Tre società hanno presentato offerte di 44.050, 48.050 e 47.789,09 euro per tre oggetti (ciascuna). Una sola proposta è risultata non ammissibile per mancanza di documentazione.