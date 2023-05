Festa di Maria Ausiliatrice: il sagrato della chiesa dedicato a don Camossso

Continua il programma dela Festa della parrocchia di Maria Ausiatrice. Oggi mercoledì 24 maggio nel pomeriggio, grandi giochi e merenda.

Alle 20,30 celebrazione della messa con processione e fiaccolata. Al termine, il sagrato della chiesa verrà intitolato a Don Michelangelo Camosso, morto nel gennaio del 2022, con il quale la comunità del quartiere di Saluzzo ha costruito l'edificio sacro, da cui prese il nome.

Seguirà un momento conviviale. Don Camosso, fu una figura di riferimento per il clero per saggezza, competenza, serietà e bontà. Una guida per i seminaristi di Fossano e conosciuto nelle cinque Diocesi della provincia di Cuneo, per la formazione dei futuri sacerdoti, che lo consultavano anche dopo la loro ordinazione.

Fu parroco di Maria Ausiliatrice dal 1987.

Un bellissimo ricordo è stato scritto da Anna, allora giovanissima parrocchiana che conobbe don Camosso.

"Quando venne avviato il cantiere - ricorda - io ero una adolescente e frequentavo l'oratorio del quartiere. Don Camosso arrivò da noi nel giugno del 1987. Era un sacerdote dall'aspetto serio e carattere rigoroso. Ma sapeva ascoltare tutti. Per me è stato un antesignano dei moderni "coach motivazionale".

Come non ricordare il giorno in cui, usciti dall'oratorio, ci fece trovare delle carriole da muratore e ci disse: "ho chiesto alla ditta che costruisce la chiesa di depositare i mattoni qui fuori, perchè voglio che siate voi a caricarli, ad uno ad uno, sulle carriole e portarli in cantiere".

All'ultimo mattone trasportato, con la complicità dell'allora viceparroco don Marco Testa disse " Vedete, la chiesa che stiamo costruendo è fatta di mattoni, ma i mattoni non servirebbero a nulla se non ci fossero le persone che la vivono. " Voi siete parte della chiesa. Siete pietre vive della chiesa. E questo sforzo che vi ho chiesto penso vi aiuterà a ricordare ciò che vi ho detto". E' stato così.

Don Camosso dal 2002 assunse l’incarico di direttore spirituale del Seminario interdiocesano di Fossano. Nello stesso anno venne nominato Canonico teologo del Capitolo della Chiesa Cattedrale. Era inoltre assistente spirituale dell’Apostolato della Preghiera, direttore spirituale degli aspiranti al diaconato permanente e Cappellano alla residenza “Tapparelli” di Saluzzo. Prestò servizio anche al Santuario di Valmala.

Sabato 27 maggio nel programma della festa della parrocchia è in programma un pelllegriinaggio al santuario, luogo di culto mariano per eccellenza della Provincia.