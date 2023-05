Il sindaco di Verzuolo si impegna per riportare la consegna quotidiana della posta in paese

La posta a Verzuolo continua ad essere recapitata a giorni alterni.

Così, il sindaco Giancarlo Panero ha scritto una lettera alla neo presidente di Poste Italiane Silvia Rovere, originaria di Caraglio, annunciando la sua determinazione nel ripristinare il servizio quotidiano di consegna della corrispondenza nel suo paese e nelle frazioni circostanti.

Con la data delle prossime elezioni amministrative e il termine del suo mandato, Panero promette di non lasciare nulla di intentato nel suo ultimo anno di amministrazione del paese.

“Da anni – dice Panero - lotto contro la decisione delle Poste di suddividere il territorio in due zone, con consegne a giorni alterni. Questa scelta, unica nel suo genere, è stata giustificata dall'estensione territoriale di Verzuolo secondo quanto affermato dall'azienda.

Ho cercato ripetutamente di sollecitare le Poste a potenziare il personale di portalettere nel paese, ma finora senza successo”.

Lo scorso mese di marzo, il sindaco ha scritto a tutti i parlamentari eletti nella provincia di Cuneo, ottenendo risposte positive per risolvere la problematica sia dall'onorevole Chiara Gribaudo che dal senatore Giorgio Bergesio.

Anche l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'Uncem (Unione nazionale comunità enti montani) hanno mostrato interesse per la questione.

Panero ha evidenziato la situazione della disposizione del Comune di Verzuolo spiegando: “è legato alla peculiare conformazione del territorio, che comprende aree pianeggianti, collinari e terreni coltivati, nonché alla presenza di una vasta comunità anziana e di un considerevole numero di piccole imprese.

Il 13 aprile scorso, ho sollecitato le categorie provinciali, compresi i sindacati dei lavoratori, degli autonomi e delle imprese, ad unirsi nel perseguire l'obiettivo di migliorare il servizio e aumentare l'occupazione alle Poste Italiane. Ma al mio appello avevano risposto solo la Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato) e la Coldiretti, manifestando il loro sostegno”.

Tuttavia, Panero si chiede se non sia possibile cambiare la situazione a Verzuolo, considerando che il paese ospita numerose aziende, industrie e attività. In un'epoca in cui spiega "molte banche chiudono gli sportelli e gli uffici postali rappresentano un punto di riferimento sicuro per molte persone, soprattutto per gli anziani".

Il sindaco continua la sua ‘battaglia’ per la consegna quotidiana della posta in paese perché è un servizio essenziale per la comunità. Con una nuova presidente al timone dell’azienda, il 'primo cittadino' di Verzuolo spera di realizzare il suo obiettivo entro la fine del mandato.