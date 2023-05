L'incontro delle Guide alpine del Monviso tra passione, avventura e competenza in materia di montagna

Una settimana fa, mentre pioggia e neve scendevano abbondanti sul Re di Pietra e sulla pianura ai suoi piedi, si sono riunite a Crissolo le Guide del Monviso

Il gruppo opera in un vasto territorio che si estende dalla valle Maira fino alla val Germanasca, nel pinerolese.

Durante questo incontro informale, le guide si sono ritrovate non solo come colleghi, ma anche come amici uniti dalla passione per la natura e le alte vette.

Con competenza e spirito di avventura le guide alpine, non temono le sfide che si presentano in quota, sia durante l'inverno che l'estate.

Grazie alla loro conoscenza e preparazione possiedono una vasta competenza in arrampicata, attraversamento di nevai e ghiacciai, nonché tutte le abilità necessarie per affrontare le sfide del territorio montano.

Sono veri esperti del loro mestiere, pronti a condividere la loro esperienza e a garantire la sicurezza di coloro che decidono di intraprendere avventure in montagna.

Ecco chi sono le guide alpine del Monviso nelle foto che presentiamo:

Da sinistra in piedi: Stefano Pelissero di Manta, aspirante guida; Franco Colombero di Verzuolo, guida emerita; Sandro Paschetto di Prali; Hervè Tranchero di Paesana, guida emerita; Silvio Bassignano di Paesana, Marco Curti di Paesana; Giovanni Stecca di Paesana; Andrea Sorbino di Pomaretto; Nino Perino Acceglio, guida emerita; Giancarlo Fenoglio di Crissolo; Ferruccio Tallone di Busca.

In prima fila da sinistra: Steven Morina di Bagnolo Piemonte, aspirante guida; Gianluca Bocca di Oncino, Pierpaolo Civalleri di Costigliole Saluzzo, guida emerita; Alberto Fantone di Paesana.