Lions Club, Oscar Bielli: “Giovani e ambiente: questi gli obiettivi nel mio mandato” [VIDEO]

Oscar Bielli entrerà ufficialmente in carica dal 1° luglio come Governatore del Distretto Lions 108IA3 che comprende i club di Piemonte e Liguria occidentale e parte della provincia di Torino. Membro Lions dal 1980 ha alle spalle un percorso importante, avendo ricoperto diverse cariche. Adesso dopo un percorso intenso di formazione si appresta ad affrontare questa nuova sfida. “Siamo 61 club con storie e peculiarità diverse però tutti votati al profondo senso di servizio nei confronti delle persone e dei meno fortunati” commenta Bielli. “Abbiamo potuto realizzare sogni e attivare delle carriere, è giusto si paghi il debito con una società che ci ha consentito di poter esprimere le nostre potenzialità. Il nostro lavoro deve essere a favore delle persone meno fortunate”.

Per il suo mandato il Governatore porrà un’attenzione particolare ad ambiente e giovani. “Ambiente e giovani non sono altro che la nostra visione del futuro. Sono due cose che non possono essere scisse e trascurate. Un altro aspetto cui tengo è il rapporto con le istituzioni. Sempre più ci dobbiamo calare nel nostro servizio come elementi di confronto con le istituzioni e le altre associazioni. Questo ci aiuterà a uscire da disegni stantii che vengono fatti nei nostri confronti”.

Il Lions Club è stato presente come da tradizione al Salone del Libro e parlando di libri, è proprio di Bielli l’idea del premio letterario rivolto agli studenti: “Ho dato vita a un premio letterario Lions per le migliori prefazioni. Ci rivolgiamo a istituti di medie e superiori chiedendo a ogni edizione di realizzare la prefazione di un autore da noi scelto. La prossima edizione sarà su Beppe Fenoglio”.

Carlo Ferraris, Governatore Distretto 108IA, conferma l’importanza nell'essere stati presenti anche quest'anno al Salone del Libro: “Il Salone è una vetrina importante. Abbiamo necessità di far vedere alle persone che cosa facciamo per chi si trova in stato di necessità e le missioni nei confronti della popolazione".

Il centro per la raccolta occhiali

Tra le diverse attività del Lions Club una delle più importanti è quella per la raccolta degli occhiali usati ."È una delle onlus dei Lions italiani, agiamo da 20 anni e portiamo 4 milioni di occhiali rigenerati per persone bisognose in tutto il mondo" spiega Mauro Imbrenda, presidente del centro italiano Lions di raccolta occhiali usati.

In particolare il Progetto Italia che mira a far arrivare gli occhiali alle persone che non possono acquistarli, nelle varie comunità, quindi nelle 1300 comunità dei Lions italiani. Da quest'anno al progetto si aggiunge un tassello in più.

"Da settembre avremo un laboratorio di ottico che confezionerà l’occhiale proprio come serve alla persona che ne fa richiesta. Avremo come partner Caritas e Croce Rossa proprio per andare a intervenire dove c’è bisogno".

A marzo, a livello internazionale è stata inoltre aperta una Banca degli Occhiali in Burkina Faso. "Quotidianamente consegnamo tramite un oftalmologo referente gli occhiali alle persone che presentano richiesta su tutto il territorio. Stiamo lavorando per attivare lo stesso progetto in Perù, per essere presenti anche in Sud America".

Nel mondo i centri sono venti, in Europa sono tre, compreso quello italiano che è il più grande del continente. "Nell’ultimo anno abbiamo fatto diversi interventi in 71 paesi, consegnando in vent’anni un milione e 800 mila occhiali" conclude Imbrenda.

Per info: raccoltaocchiali.org