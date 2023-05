San Chiaffredo di Busca: democrazia, pace e non violenza s'imparano a scuola

“Ringraziamo le insegnanti e i bambini – hanno detto gli amministratori - per l’invito e soprattutto per il percorso educativo svolto in vista di questa giornata: la democrazia, la pace e la non violenza vanno sempre difese come, purtroppo, ci dimostra l’attuale momento storico. È fondamentale il ruolo della scuola nel formare, informare e sensibilizzare i più piccoli al rispetto e all’importanza di questi valori”.

Alla mattinata era presente anche una delegazione di insegnanti rumene in visita Erasmus alla scuola Senza zaino dell’istituto scolastico comprensivo Carducci.



Ha fatto parte dello stesso progetto della scuola primaria della frazione l’incontro che si è tenuto venerdì scorso, 19 maggio, nella palestra della scuola - causa maltempo – quando è intervenuto il Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Martino di Saluzzo, composto da ragazzi con disabilità, i quali hanno fatto provare ai bambini bandiere e tamburi, al quale sono stati ospiti anche i futuri “primini”, accompagnati a visitare la scuola dai genitori rappresentanti di classe. Erano presenti alla mattinata di venerdì il dirigente scolastico Davide Martini, il sindaco di Tarantasca Armando Giancarlo e per Busca l’assessora Rosso.