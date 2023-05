Terminato l'anno accademico dell'Unitre di Savigliano

Anche l'ultima campanella è suonata: è terminato l'anno accademico 2022/2023 dell'Università delle Tre Età di Savigliano.

Dopo che per mesi studenti e studentesse hanno seguito in modo appassionato corsi e lezioni sugli argomenti più disparati – dalla robotica alla Costituzione, dalle fiabe al benessere, dalla cucina al patrimonio culturale, dalla cinofilia al disegno, solo per fare alcuni esempi – venerdì scorso si è tenuta la cerimonia di chiusura.

Nel corso del pomeriggio conviviale sono stati consegnati i diplomi per i 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anni di iscrizione consecutiva all'Unitre, con un piccolo omaggio floreale anche per i volontari.

Giovanni Parlanti è stato premiato per i 35 anni di iscrizione, mentre Osvalda Calenda, Ines Mellano e Maria Pia Nicola per i 25.

Elena Drovetto ha ricevuto il riconoscimento per i 20 anni di frequenza, invece Mariangela Brero e Andreina Lamberti per i 15 anni.

Sono stati infine premiati per i 10 anni di presenza ai corsi Maria Cavallo, Lorenzo Isaia, Celide Olivieri ed Edi Presello.

Alla cerimonia di chiusura erano presenti – tra gli altri – il sindaco di Savigliano Antonello Portera, l'assessore alla cultura Roberto Giorsino, la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano e la coordinatrice dell'Unitre Stefania Mina.





"Con questa cerimonia e con i piccoli riconoscimenti che abbiamo consegnato – affermano il sindaco e l'assessore alla cultura – abbiamo voluto celebrare simbolicamente l'impegno, la curiosità e l'amore per la conoscenza. Una passione per il sapere e per i diversi aspetti della cultura che anno dopo anno tengono allenata la mente e lo spirito dei tanti studenti dell'Unitre". "L'augurio – aggiungono – è che questa lodevole “fiamma” presente nei corsisti non si spenga mai, contribuendo a mantenerli giovani ed attivi".