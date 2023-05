I grandi campioni del ciclismo protagonisti a Moretta in una serata emozionante e piena di ricordi

Il romanzo del giro d’Italia e le verità su Marco Pantani sono stati protagonisti, la scorsa settimana, dell’incontro con il noto giornalista di Tuttosport Paolo Viberti.

Lo scrittore ed esperto di ciclismo ha saputo coinvolgere il pubblico presente nella biblioteca di Moretta, raccontando la storia dei grandi campioni delle due ruote a partire dagli anni ’30 del secolo scorso.

La serata si è aperta con il saluto del sindaco Gianni Gatti, che ha sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare le tradizioni sportive della comunità locale.

Il consigliere Michele Alesso, che ha curato l'organizzazione dell’incontro ha ricordato: “Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato al campione piemontese Francesco Camusso, originario di Cumiana, la cui figura è stata descritta dalla figlia come un uomo riservato che non si vantava mai, nonostante la sua straordinaria vittoria nella «corsa rosa» del 1931”.

Il pubblico ha poi ascoltato con interesse i racconti avvincenti narrati personalmente da due autentici protagonisti del ciclismo italiano, Italo Zilioli e Franco Balmamion.

“Due grandi campioni – spiega Alesso – che mantengono umiltà e semplicità nel ripercorrere le tappe della loro carriera. Alla base del loro successo c’era sicuramente la grande passione per la bicicletta, la grande fatica dei giri e delle tappe, lo spirito di solidarietà e collaborazione con i compagni e avversari”.

La seconda parte della serata è stata dedicata alle vicende del leggendario «Pirata», Marco Pantani.

Paolo Viberti ha presentato elementi oggettivi che hanno suscitato una riflessione profonda sulle circostanze antecedenti la morte prematura del grande campione, vincitore di cinque giri d’Italia.

Pantani, capace di portare il ciclismo a livelli di eccellenza e di appassionare milioni di spettatori, è stato oggetto di un'analisi che ha evidenziato come gli interessi economici possano mettere a rischio l'uomo e il campione stesso, quando la passione non basta per superare gli ostacoli e si incontrano logiche di mercato.

La serata si è conclusa con la presentazione di due libri di Paolo Viberti, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al Sermig di Torino, la nota associazione fondata da Ernesto Olivero ad impegnata nelle cause sociali.

Tra i partecipanti di spicco, si sono distinti il presidente dell'associazione piemontese corridori ciclisti, Gianfranco Cavallo, e i campioni olimpionici Minetti, Comino e Bongiovanni.

Un ringraziamento è stato rivolto dagli organizzatori a Tullio Chiavazza, appassionato di ciclismo ed ex-campione delle due ruote originario di Moretta, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell'evento.

L'atmosfera di entusiasmo che ha caratterizzato la serata ha lasciato nei presenti il desiderio di continuare a celebrare la passione e la grandezza dello sport su due ruote.