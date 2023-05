Il Victory Morgana Bay continua ad offrire serate indimenticabili con lo spettacolare format 'Extravaganza Dining Show'

Questa settimana al Dining Show guest Star: "Valentina Tafferini, una creativa, showgirl e costumista. Il suo viaggio artistico inizia all'Accademia Vertigo di Torino, dove impara diverse discipline circensi. Determinata a fare della sua passione una carriera, si trasferisce a Londra (UK) e continua i suoi studi come performer. Entra subito così nei cast di ShowClub come The Box e Cirque Le Soir prendendo parte ai loro spettacoli di fama mondiale.

Lascia Londra nel 2015 per viaggiare ed esibirsi in tutto il globo. Fino ad oggi il suo più grande successo sicuramente è far parte del Cirque du Soleil ed essere una delle mangiafuoco più apprezzate in Europa.

"Burlesque", Swarovski, piume di struzzo, sfarzo e classe sono una componente fondamentale di questi spettacoli. Costumi da urlo e coreografie seducenti saranno la ciliegina sulla torta del vostro evento. "Prinzipal Kreuzberg" Berlino, "Teatro Parioli" Roma e "Home of Burlesque" ad Amburgo sono solo alcuni dei palchi calcati dall'artista.

Uno spettacolo che vi coinvolgerà e dove potrete gustare dell'ottimo cibo con menù alla carta, accompagnato da Djset Stefano Riva, dalla cena in poi.