Serata Pucciniana a Magliano Alfieri sempre più “Paese della musica”

Si terrà domenica 28 maggio “Gianni Schicchi Opera Pop” alle ore 18, l'evento conclusivo della stagione 2022/2023 dell'Associazione Culturale Santa Cecilia.

La serata sarà dedicata alla divertente opera comica in un atto del maestro Giacomo Puccini, rivisitata in chiave moderna.

Ambientata nel 1299, la vicenda racconta di Gianni Schicchi, famoso in tutta Firenze per il suo spirito acuto e perspicace, il quale viene chiamato in gran fretta dai parenti di Buoso Donati, un ricco mercante appena spirato, perché escogiti un mezzo ingegnoso per salvarli da un'incresciosa situazione: il loro congiunto ha infatti lasciato in eredità i propri beni al vicino convento di frati, senza disporre nulla in favore loro.

A dare vita allo spettacolo, il gruppo strumentale “Fiati sospesi” della Scuola di Musica Musicland di Ciriè, coordinato dal maestro Antonello Mazzucco dell'Orchestra RAI e diretto dal maestro Luigi Picatto dell'Orchestra del Teatro Regio di Torino.

Le voci principali, sono quelle degli artisti del coro del Teatro Regio di Torino coordinati dal maestro Marco Sportelli.

L'evento si terrà presso il Giardino della Sala delle Armonie, a Magliano Alfieri, alle ore 18.

In caso di maltempo la sede sarà presso il palazzo polifunzionale piazza Cecilia Morando, fraz San Antonio, Magliano Alfieri, alle ore 18.30.

È necessaria la prenotazione al 351/7056171 – oppure alla mail asso.santacecilia@gmail.com