Motociclismo - Week end da incorniciare per i piloti della Black Racing

Campagnano di Roma, 20-21 Maggio. E’ ancora il meteo a condizionare il secondo appuntamento della Coppa Italia di Velocità 2023 che, per l’occasione, si è spostato in terra romana, sul tracciato “Piero Taruffi” di Vallelunga.

Nonostante il pensiero fosse rivolto alla Romagna a seguito del disastro causato dall’alluvione, il team cuneese, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, si è schierato con Elia Mengoni e Fabio Pozzato, rispettivamente nella Pirelli Cup 600 e 1000, mentre Davide Pezzi ha preso il via come wild card nella Dunlop Cup 600.

I continui cambiamenti meteo non hanno permesso di poter mettere a punto le moto nel migliore dei modi ma, nonostante le impervie condizioni, Mengoni riesce a chiudere 5° nelle qualifiche, mentre Pozzato fatica di più e si vede costretto a partire dalla ventitreesima casella. Pezzi subisce una caduta in qualifica ed è dichiarato unfit dai medici, che gli impediscono di prendere il via alla gara.

La domenica Mengoni, alla partenza della Pirelli Cup 600, tiene il gruppo di testa fino a due giri dal termine quando, complice un contatto tra due piloti che lo precedevano, il pilota di Macerata riesce a tagliare il traguardo in terza posizione assoluta.

Pezzato, in una Pirelli Cup 1000 ritardata per una vera e propria bomba d’acqua, parte bene sul bagnato e già dopo due giri inizia una rimonta incredibile, che lo vede concludere la gara in decima posizione assoluta, risultando però secondo nel campionato Challenge SBK.

“Finalmente siamo tornati nelle posizioni che contano - ha esclamato il team manager Simone Barale - e questo mi fa ben sperare per il campionato. Nonostante un meteo che ci ha fatto faticare tutto il weekend e con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a piazzare Elia sul podio dell’assoluta. Questo risultato gratifica tutto il team! Fabio è stato come al solito incredibile, per cui e torniamo a casa dal secondo round ancora al comando del campionato”.

Il circuito toscano del Mugello ospiterà, in data 24-25 giugno, il terzo appuntamento di questa avvincente Coppa Italia.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per aver concesso il loro supporto anche in questa stagione: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., DG Porte, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine S.r.l., CTM S.r.l., Erre.gi S.r.l., Moss S.r.l., Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, D&B Automazioni, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp, Soft System S.r.l., SNG Europa S.r.l., MCR Coperture. Un ringraziamento, infine, ai partner tecnici Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino.