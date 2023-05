Atletica: Anna Arnaudo e Pietro Riva nella squadra azzurra che prenderà parte alla Coppa Europa dei 10.000 metri

Ufficializzata la squadra azzurra che prenderà parte alla Coppa Europa dei 10.000 metri in programma a Pacè (Francia) il prossimo 3 giugno.

Quattro gli atleti piemontesi chiamati a vestire l’azzurro in questa occasione.

Al maschile ci sarà Pietro Riva (Fiamme Oro), fresco di riconferma del titolo italiano; l'albese è primatista italiano dei 10km su strada e lo scorso anno, agli Europei di Monaco, giunse quinto nella prova che diede il titolo continentale a Yeman Crippa.

Sulle sei convocate nel team femminile, tre sono piemontesi. In primis, Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) che proprio in Coppa Europa lo scorso anno stabilì la migliore prestazione italiana u23 in 32:09.54. Con lei Giovanna Selva (Carabinieri/Sport Project VCO), che lo scorso anno a Pacè corse in 33:47.41, suo primato personale. Torna in azzurro Elisa Palmero (Esercito), la cui ultima apparizione con la maglia della Nazionale risale al 2018 ai Campionati Europei di Cross di Tilburg; la pinerolese ha esordito quest’anno sulla distanza ai tricolori di Brescia fermando il cronometro in un buon 33:28.84.