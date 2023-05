Atletica: Josè Bencosme De Leon al Meeting Internazionale di Savona

Appuntamento, nel pomeriggio, con la dodicesima edizione del Memorial Ottolia, il Meeting Internazionale di Savona che, come da tradizione degli ultimi anni, inaugura la stagione dei grandi appuntamenti su pista in Italia.

Un grande cast soprattutto per lo sprint, dove saranno in gara, tra gli altri, i brittanici Reece Prescod, Adam Gemili e Dina Asher-Smith, l’ivoriano Arthur Cissè e il cingalese Yupun Abeykoon. Ma anche sui 400hs grande attesa per il bronzo mondiale Abderrahman Samba (Qatar) e il bronzo olimpico di Rio Yasmani Copello (Turchia).

In gara anche alcuni piemontesi. Proprio sui blocchi dei 400hs maschili, gara che vedrà il rientro di Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), ci sarà anche Josè Bencosme De Leon (AVIS Barletta); il cuneese ha iniziato la sua stagione lo scorso 7 maggio a Torino, in occasione della fase regionale dei CdS, correndo in scioltezza in 50.98.

Anche la gara femminile vedrà rappresentato il Piemonte: in una prova tutta azzurra, con impegnate Eleonora Marchiando (Carabinieri), Ilaria Verderio (Fiamme Gialle) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro), ci sarà infatti anche una corsia per Lodovica Cavo (Atl. Serravallese), azzurrina finalista ai Mondiali u20 lo scorso anno (57.77 di primato personale). Per l’alessandrina si tratterà dell’esordio stagionale sulla sua specialità.

Sui 400 metri maschili da seguire Brayan Lopez (Fiamme Azzurre): il piemontese, colonna della 4x400 azzurra, dovrà vedersela tra gli altri anche con Fausto Desalu (Fiamme Gialle), al suo esordio sulla distanza. In gara anche Edoardo Scotti (Carabinieri).

Torna in gara sui 200 Davide Manenti (Aeronautica) che dovrà vedersela, tra gli altri, col britannico Gemili; miglior accredito per il dominicano Yancarlo Martinez.

Aurora Casagrande Montesi (ACSI Italia Atletica) sarà invece al via degli 800 metri.