Il campo Grande Torino di Mondovì Piazza ha ospitato lo spareggio per il primo posto nel campionato provinciale CSI Cuneo under 10 tra Piazza River Plate e Azzurra Morozzo.

Dopo una gara combattuta fino all'ultimo pallone ha avuto meglio l'Azzurra Morozzo con il risultato di 4-3, valso la conquista del titolo provinciale.

Le due squadre avevano terminato il regolare campionato appaiate in vetta, motivo per cui Il CSI Cuneo ha disposto allora lo spareggio per decretare la vincitrice.