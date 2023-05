In considerazione dello stato attuale dei lavori di messa in sicurezza del versante nord-ovest della collina di Piazza e delle previsioni meteo avverse previste per il fine settimana, il Comune di Mondovì ha disposto nuovamente la chiusura di via Cottolengo.

Sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, dalle ore 19.00 di oggi, mercoledì 24 maggio, fino alle ore 9.00 di venerdì 26 maggio, il tratto di via Cottolengo già interessato dalle passate chiusure e con le stesse modalità operative.