Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì sulle tracce di Sali Coulibaly? Intanto si avvicinano le conferme di Laura Grigolo e Chiara Riparbelli

Continua sotto traccia la costruzione della nuova Lpm Bam Mondovì targata Marco Gazzotti. Dopo le conferme di Valeria Pizzolato e di Clara Decortes, sono giunte le ufficialità sugli arrivi di giovani ambiziose e di talento come Veronica Allasia, Bianca Lapini e Agata Tellone. Sul fronte acquisti, inoltre, da alcuni giorni circola insistentemente il nome di Salimatou Coulibaly, schiacciatrice ventisettenne nata a Brescia, ma di origini Maliane.

L’esperta giocatrice lombarda, dopo aver superato un brutto infortunio occorso nel marzo 2022 quando era nelle file del San Giovanni in Marignano, ha ripreso confidenza con i campi da gioco e da dicembre indossa la maglia del CBL Costa Volpino, formazione di B1 impegnata nelle finali play-off per la promozione in A2.

Dalla società monregalese non giungono conferme, ma neppure smentite. Se ne saprà qualcosa di più solo al termine dei play-off, ma le possibilità che Sali Coulibaly possa diventare una prossima pumina appaiono piuttosto concrete. Sul fronte conferme, invece, sembra vicinissima quella della schiacciatrice Laura Grigolo, così come quella della centrale Chiara Riparbelli.

La Lpm, inoltre, resta alla ricerca di una forte schiacciatrice di posto 4, che salvo sorprese dovrebbe essere di provenienza estera. Il ds Paolo Borello sembra stia valutando diversi profili prima di affondare il colpo definitivo.