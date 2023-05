A Dronero l’ultimo saluto alla “signora Fruttero”, Maria Teresa Franco

Per tutti era “la signora Fruttero”, Maria Teresa Franco. Di anni 96, abitava a Dronero. Moglie dello stimato dottor Baldassarre Fruttero, deceduto già da parecchi anni, era una donna minuta, sempre elegante, riservata e cortese.



Casalinga e molto religiosa, tutte le mattine si recava in Chiesa per la Messa. Insieme al marito ha trasmesso ai figli l’importanza del formarsi prima di tutto come persone, a mai perdere i valori del rispetto e della gentilezza verso gli altri. Preziosa è stata poi per i nipoti, che adorava.



Di lei quel delicato sorriso, nello sguardo una bellissima luce. Resterà nel cuore dei figli Rosalba con Beppe, Laura con Enrico e Alberto, dei nipoti Costanza, Caterina e Giacomo, della sorella Mirella con Franco, della cognata Nena e di tutti i parenti.



Il funerale di Maria Teresa Franco avrà luogo questo pomeriggio, giovedì 25 maggio, alle ore 14:30 nella Chiesa Parrocchiale di Dronero. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.