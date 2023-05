All'Adunata alpini di Udine anche la sfilata della 'portatrice carnica' di Saluzzo

Ha sfilato a Udine nella 94ª Adunata nazionale della Associazione Nazionale Alpini. Quasi undici ore sotto una pioggia battente, che non ha ovviamente scoraggiato nessuno delle ottantacinquemila penne nere e dei gruppi presenti.

Ada Uberti Cadorin saluzzese era una delle portatrice carniche del Gruppo Storico “Maria Plozner Mentil" (medaglia d’oro al vslor militare ) del Museo della Grande Guerra di Timau.

"Nel gruppo ha scoperto un mondo che, a causa della distanza geografica, poteva restare sconosciuto ma che invece è entrato nel mio animo".

Alda Uberti già revocatrice nel Gruppo Storico del Saluzzese, con numerose partecipazioni in manifestazioni storiche racconta, la sua nuova avventura, come portatrice iniziata nel 2011, quando entrò a far parte del Gruppo Storico”Militaria 1848-1945” di Torino.

“Militaria è stato il primo gruppo che ha inserito tra i propri componenti queste figure, grazie alla ricerca ed allo studio del Presidente, il Maggiore Carlo Martinelli.

All’inizio ero completamente ignorante in merito alla Storia di queste donne, e fui incoraggiata a studiare ed a fare ricerche per entrare appieno nel personaggio, in quanto lo studio e la accurata documentazione sono fondamentali per questo gruppo storico, qualunque sia il personaggio che si va storicamente a presentare.

Ha presso avvio di qui il mio interesse per le portatrici che mi ha condotta, dopo ricerche in archivi e sul web, ad approdare al Museo della Grande Guerra di Timau, dove ho potuto imparare sul posto".

In questo ambito, racconta ha approfondito la conoscenza delle portatrici carniche venendo in contatto con le loro eredi dirette, le nipoti e le pronipoti, e con l’allora direttore del Museo, Lindo Unfer e con l’attuale, Luca Piacquadio.

"Dopo dieci anni di sfilate come portatrice, sempre su suggerimento del Presidente del Gruppo Storico Militaria, ho messo a disposizione del Museo e dell’Associazione “Amici delle Alpi Carniche” le mie ricerche, esperienze e studi, giungendo a collaborare alla fondazione, nello scorso novembre, del Gruppo Storico “Maria Plozner Mentil”, con il quale ho sfilato all’Adunata di Udine.

“E’ stata un’esperienza unica ed emotivamente coinvolgente sfilare con donne di tutte le età, discendenti di quelle portatrici che, con la loro presenza fisica, hanno dato ad una formazione storica il valore aggiunto dell’orgoglio e dell’emozione di ricordare quelle loro nonne e bisnonne che, nel corso della Prima Guerra Mondiale, con le gerle cariche di viveri, munizioni, biancheria, corrispondenza, medicinali salivano, partendo all’alba, per raggiungere le trincee della prima linea per portare ai soldati combattenti non solo ciò che era necessario alla loro sopravvivenza, ma anche parole di conforto e di amicizia”.

Grazie a Lindo, a Luca, agli Amici delle Alpi Carniche e a tutte le donne che hanno sfilato con me, permettendomi di entrare nello spirito di quelle Donne che hanno dato un così importante ma silenzioso contributo nel corso della Grande Guerra".